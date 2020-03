Die Tiroler Nationalratsabgeordneten der ÖVP - Hermann Gahr, Elisabeth Pfurtscheller, Josef Hechenberger, Franz Hörl, Kira Grünberg, Rebecca Kirchbaumer und Alexandra Tanda - werden nicht an den für Donnerstag und Freitag anberaumten Plenarsitzungen in Wien teilnehmen. Dies teilte Abg. Hermann Gahr, Sprecher der Tiroler ÖVP-Mandatare, am Mittwoch in einer Aussendung mit.