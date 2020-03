Allein über die Nummer 1450 wurden am Dienstag 3000 Telefonate im Landeskommando in der Straßgangerstraße abgewickelt. 43 ausgebildete Sanitäter und Rettungskräfte sind rund um die Uhr im Gesprächs-Einsatz. Wann sind die Spitzenzeiten? Landesrettungskommandant Peter Hansak: „Immer nach den Mahlzeiten, so um 9, 13 und 18 Uhr. Und auch bei bestimmten Nachrichten, wie etwa Todesfällen, geht die Zahl deutlich hoch.“