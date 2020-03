„Habe Herrn gebeten, die Epidemie zu stoppen“

Nachdem er längere Zeit an einer Erkältung gelitten hatte, hatte der Papst am Sonntag den Vatikan verlassen und war zu Fuß zur Kirche San Marcello al Corso gegangen. Dort befindet sich ein angeblich wundertätiges Kruzifix, das 1522 in einer Prozession durch Rom getragen wurde, um das Ende der Pest zu erbitten. „Ich habe den Herrn gebeten, die Epidemie zu stoppen: Herr, beende sie durch Deine Hand. Dafür habe ich gebetet“, sagte er „La Repubblica“.