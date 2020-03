Anders sei dies hingegen, wenn man im Urlaubsland möglicherweise unter Quarantäne gestellt wird. „Die Reise ist dann nicht wie geplant durchführbar, ein Rücktritt muss gratis möglich sein.“ Zu entscheiden sei das alles stets kurz vor Urlaubsantritt, also ca. sieben Tage vor Abreise. Für die Gefährlichkeit in einem Land ist laut OGH eine Reisewarnung nicht entscheidend. „Seriöse Medienberichte reichen aus“, so Herrmann weiter.