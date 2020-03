Falsche Polizisten treiben vor allem in den Bezirken Krems, Gmünd und Horn ihr Unwesen. Per Telefon kündigen sich die Männer als Exekutivbeamte in Zivil an. „Sie erzählen dann, dass in der Nachbarschaft öfters eingebrochen wurde. Darum müssten sie jetzt die Wertgegenstände aus meinem Haus abholen und in Gewahrsam bringen“, schildert eine 85-Jährige aus dem Raum Krems. Aus Horn und Gmünd werden ähnliche Fälle gemeldet. Die Pensionistinnen fielen aber nicht auf die Betrüger herein.