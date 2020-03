Die Coronavirus-Krise führt zu einer weiteren drastischen Maßnahme beim Kristallkonzern Swarovski mit Sitz in Wattens. Die Geschäftsführung beschloss, am Stammsitz „für mindestens zwei Wochen auf Notbetrieb umzustellen“, wie es in einer Aussendung hieß. Danach werde die Situation neu bewertet.