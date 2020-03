Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) weist weiterhin jede Kritik am Vorgehen der Behörden in Ischgl zurück. Man habe in der jeweiligen Situation das „Menschenmöglichste“ getan, betonte Platter am Dienstagnachmittag bei einer Videopressekonferenz in Innsbruck. Zudem sei das Coronavirus ja nicht in Ischgl entstanden.