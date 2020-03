„Das Bundesheer hat mich informiert, dass ich in Riez eingesetzt werde, um die Leute in der Hofer-Filiale zu unterstützen“, erklärt Flock auf ihrer Webseite. Sie findet es „super, dass wir in dieser Situation auch helfen können“. Und die Rumerin schickt auch gleich einen Appell in Sachen Coronavirus an ihre Tiroler Landsleute hinterher: „Bitte, wenn ihr nicht raus müsst, um anderen zu helfen oder dringende Wege zu erledigen, bleibt daheim! In einer Situation, wie dieser, müssen wir aufeinander schauen, indem wir den Anweisungen der Bundesregierung und unserer Landesregierung genau folgen.“