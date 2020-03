So registriert etwa Magenta seit Mittwoch einen Anstieg der Internetnutzung und Telefonie in den eigenen Netzen. „Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen wird, nachdem mehr Menschen und Familien zu Hause bleiben statt ins Büro oder in die Schule zu gehen“, hieß es am Montag.