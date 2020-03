Nicht ständig aufs Handy schauen

Ab dem Kindergartenalter sei das gut möglich. Man könne dem Kind erklären, dass man sich nun für eine bestimmte Zeit voll konzentrieren muss und das Kind sich in dieser Zeit still selbst beschäftigten soll - die Eltern können mit dem Kind besprechen, was das genau sein könnte. Für die Zeit danach bekommt dann dafür das Kind die volle Aufmerksamkeit von Mutter oder Vater. „Wichtig ist, dass die Eltern das dann auch einhalten und nicht daneben ständig auf ihr Handy schauen.“