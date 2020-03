Auch die Polizei schränkt wegen des Corona-Virus den Parteienverkehr teilweise ein: In die Landespolizeidirektion Kärnten in Klagenfurt (Amtsgebäude in der Buchengasse 3) und ins Polizeikommissariat Villach (Trattengasse 34) kommt nur noch hinein, wer eine persönliche Ladung hat oder wenn absolut notwendige Anträge anstehen, was zuvor telefonisch besprochen wurde. Alles andere läuft über Telefon und E-Mail.