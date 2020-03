„Wir sind Grundversorger“

„Wir sind auch am Montag wieder ganz normal für die Kunden da. Wir sind ja ein Grundversorgen“, sagt Renate Lackinger von der Fleischhauerei. „Unsere Hendeln legen auch in der Krise weiter ihre Eier. Und Eier werden immer gebraucht“, so Rosa Gumplmayr aus Ried/Riedmark, die am nächsten Markttag, Dienstag, wieder mit ihrem Eierstand vertreten sein wird. Am Freitag und Samstag will auch Christian Duschl wieder seinen Stand mit Fertigsuppen aufbauen. Er hat in der letzten Woche auch ein 30-Prozent-Plus im Online-Shop registriert.