„Er hätte sich nicht in Gefahr begeben“

„Mein Sohn kannte sich mit Hunden gut aus“, betont sein Vater, „er war also fähig, außergewöhnliche Situationen einzuschätzen. Er hätte sich niemals bewusst in Gefahr begeben.“ Fest steht mittlerweile, laut Obduktionsbefund: „Hati“ und „Ragna“ verbissen sich in den 31-Jährigen, fügten ihm letale Verletzungen an einer Schlagader zu.