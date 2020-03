Menschen, die in schwierigen Zeiten an Schwächere denken, Stärke zeigen und eine kräftige Portion Ruhe ausstrahlen - genau das sind die Menschen, die unser Land jetzt braucht. Eine dieser „stillen Helden“ ist Ingeborg Fürhapper, Inhaberin des kleinen Lebensmittelgeschäftes „s’Gschäft ums Eck“ in Eberstalzell. Mit einem Lebensmittel-Lieferservice will sie während der Corona-Krise die Grundversorgung für ältere oder kranke Kundschaften in ihrer Umgebung gewährleisten.