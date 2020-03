Die Beamten konnten daraufhin die Auseinandersetzung schlichten, nicht aber den Somalier beruhigen: Dieser verhielt sich derart aggressiv, dass Polizisten sich gezwungen fühlten, den Pfefferspray zu benutzen. Nach der Festnahme brachte die Rettung den 27-Jährigen zur Kontrolle in die Augen-Ambulanz der Landeskliniken. Selbst da, verhielt sich der Somalier weiterhin aggressiv und versuchte sogar, einen Spitalsmitarbeiter zu beißen. Die Behörde ordnete letztlich die Einlieferung in die Justizanstalt Puch an. Zudem wurde der Somalier angezeigt.