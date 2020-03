„Vertrauen Sie ausschließlich Mitteilungen der Behörden!“

Zudem appelliere der Innenminister an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen, keine Gerüchte - ob mündlich oder über andere elektronische Kommunikationsdienste - zu verbreiten. „Das erschwert die Arbeit der Behörden und der beteiligten Einsatzorganisationen“, ergänzte Nehammer. Es sei in dieser Situation besonders wichtig, „die anstehenden Aufgaben mit Ruhe und Besonnenheit zu lösen“. Vor Falschmeldungen warnte Nehammer in einer Aussendung besonders: „Ich rufe die Österreicherinnen und Österreicher auf: Vertrauen Sie ausschließlich den Mitteilungen der öffentlichen Behörden und mit der zuständigen Ministerien!“