Risikogruppe soll nicht teilnehmen

Auch Besteller von Trauerfeiern sind in der Pflicht, die Bestimmungen des ministeriellen Erlasses - in geschlossenen Räumen sind künftig nicht mehr als 100, im Freien nicht mehr als 500 Personen erlaubt - einzuhalten und durchzusetzen, hieß es seitens der Wien Bestattung. Auch erging der Aufruf, dass gerade Menschen, die zur Risikogruppe zählen, also ältere Menschen, Immungeschwächte oder Menschen mit Vorerkrankungen, nicht an Trauerfeierlichkeiten teilnehmen sollten.