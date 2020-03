Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer und Sozialminister Rudolf Anschober geben am Freitag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bekannt. Die „totale Quarantäne“, die am Donnerstagabend vermehrt über soziale Netzwerke und andere Internet-basierte Kommunikationsdienste verbreitet wurde, sei eine Falschmeldung, betonte das Innenministerium. Diese Fake News hätten neben einer angeblich bevorstehenden „generellen Quarantäne“ eine angebliche Schließung von Supermärkten und anderer Versorgungseinrichtungen zum Inhalt. Das sei aber kein Thema, so Nehammer. Essenzielle Bereiche würden in jedem Fall weiter betrieben, sagte auch Anschober. Am Donnerstagabend betonte schließlich auch Kanzler Kurz im ORF: „Alle Lebensmittelgeschäfte werden selbstverständlich immer geöffnet sein, zu ganz regulären Zeiten.“