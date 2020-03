Keine weiteren Rennen der Radsport-WorldTour im März

Der Radsport muss wegen der Coronavirus-Pandemie indes im März auf höchster Ebene pausieren. Mit Ausnahme des bis Sonntag rollenden Rennens Paris - Nizza werden in der WorldTour bis Monatsende keine weiteren Bewerbe stattfinden. Betroffen von den Absagen sind etwa die Katalonien-Rundfahrt (23. - 29.3.) sowie Gent - Wevelgem in Belgien. Bereits zuvor waren verschiedene Rennen in Italien, unter anderen Mailand - Sanremo (21.3.), abgesagt worden. Die zwei Klassiker Paris - Roubaix und die Flandern-Rundfahrt im April befinden sich aktuell noch im Programm.