Die Zahl der positiv getesteten Coronavirus-Patienten ist in Oberösterreich am Donnerstag mit Stand 19 Uhr auf 66 bestätigte Fälle gestiegen. Am stärksten betroffen sind die Bezirke Perg mit 13, Linz mit zwölf und Urfahr-Umgebung mit neun Infizierten. Das teilte das Land am Abend mit.