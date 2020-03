„Verlässlicher und schweigsamer Taxler“

Die Taxidienste in Anspruch genommen haben laut der „Krone“ vorliegenden Aufstellungen mehrere Familienmitglieder von Strache, aber nicht er selbst. N. gab bei seiner Einvernahme an, von Strache per SMS kontaktiert worden zu sein - dieser habe einen „verlässlichen und schweigsamen Taxifahrer“ gesucht. Nach einem Treffen habe er den Auftrag bekommen - mit der Anweisung, zu Monatsende die Rechnung an Straches Büroleiterin S. zu übermitteln.

S. soll N. angewiesen haben, zwei Rechnungen zu schicken - eine, auf der alle Fahrten dokumentiert sind, und eine mit dem Wortlaut „diverse Taxifahrten und Botendienste“. An die FPÖ-Bundesgeschäftsstelle dürfte S. nur jene Rechnung geschickt haben, auf denen nicht ersichtlich ist, für welche Fahrten genau bezahlt werden sollte.