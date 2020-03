Das „Coronavirus hat “gewonnen" - die Formel 1 startet am kommenden Wochenende in Australien NICHT in die neue Saison! Wie britische Medien übereinstimmend berichten, habe man sich beim Automobil-Weltverband FIA für eine Absage entschieden, nachdem beim Rennstall McLaren ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war und das Team daraufhin angekündigt hatte, in Melbourne nicht starten zu können.