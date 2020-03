Gerhard L. ist sowohl in seinem Heimatort im Bezirk Güssing als auch in Ungarn bei den Nachbarn als etwas schwierig bekannt. „Er hat nicht nur Freunde“, bestätigt auch ein Mann in Ungarn, der in unmittelbarer Nachbarschaft lebt. Der Südburgenländer besitzt in Ungarn ein Wochenendhaus, in dem er sich auch am Tag der Tat aufhielt. Wie berichtet, erlitt der 60-Jährige einen Kieferdurchschuss und befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Bei einer Hausdurchsuchung, an der Beamte aus dem Burgenland und Ungarn teilnahmen, soll eine Waffe sichergestellt worden sein. Nicht zuletzt deshalb wird nicht nur nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet, es wird auch nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann die Verletzungen selbst zugefügt haben könnte.