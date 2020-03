Die USA haben wegen des Coronavirus am Mittwochabend einen 30-tägigen Einreisestopp für Menschen aus Europa verhängt. Das kündigte US-Präsident Donald Trump in einer Fernsehansprache an die Nation an. Davon ausgenommen sind nur Großbritannien sowie US-Staatsbürger, die sich auf das Virus testen lassen. Als Begründung nannte Trump, dass die EU nicht dieselben Schutzmaßnahmen wie die USA ergriffen und Reisen aus China nach Europa nicht früh genug gestoppt habe.