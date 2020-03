Termas de Rio Hondo (APA/dpa) - Nach dem Motorrad-Weltmeisterschaftslauf in den USA sind nun auch die für den 19. April geplanten Rennen der MotoGP sowie der Moto2 und Moto3 in Argentinien wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben worden. Wie der Weltverband (Fim) und der Veranstalter am Mittwoch mitteilten, soll nun am 22. November in Termas De Rio Hondo gefahren werden.