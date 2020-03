Nepp will Kurzparkzonenregelung in Wien aufheben

Der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann und Vizebürgermeister Dominik Nepp fordert neben den Maßnahmen des Bundes auch in Wien ein Sofortunterstützungspaket in der Höhe von 250 Millionen Euro. Subventionen für das Donauinselfest und das Stadtfest müssten gestrichen werden. Außerdem sprach er sich für eine Aufhebung der Kurzparkzonenregelung in Wien aus.