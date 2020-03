Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist ein höflicher Mann, Wahlkampf ist in Wien auch noch - das Schütteln von Händen ist Pflichtdisziplin in dieser Phase. Wenn da nicht das Coronavirus wäre. Die Vorgaben sind klar: Begrüßungsrituale mit körperlicher Komponente sind am besten zu vermeiden (kein Händeschütteln, kein Bussi-Bussi), das Berühren des Gesichts ist zu unterlassen. Leichter gesagt als getan. Denn selbst Politiker, die sich täglich mit dem Thema beschäftigen, können die Regeln nicht einhalten.