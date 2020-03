Auch das spirituelle Leben des Landes bekommt die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zu spüren. So hat Kardinal Christoph Schönborn zwar am Dienstagnachmittag gegenüber der „Krone“ beteuert, dass trotz des behördlichen Versammlungsverbotes in Zusammenhang mit dem Virus die Kirchentore in Österreich offen bleiben werden - der Wiener Stephansdom wird zumindest für Touristen ab sofort geschlossen, wie am Abend zu erfahren war.