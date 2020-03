Ein 37-jähriger polnischer Staatsbürger und eine 42-jährige tschechische Staatsbürgerin sollen am 10. März 2020 gegen 11.35 Uhr in einem Kaufhaus in Traun Kleidungsstücke gestohlen haben. Als dem Mann eine Mitarbeiterin nachging, legte der Mann ein Kleidungsstück weg. Die Frau jedoch flüchtete mit dem Diebesgut. Die 42-Jährige konnte später im Bereich des Schloss Traun aufgegriffen, der 37-Jährige in einer Richtung Linz fahrenden Straßenbahn aufgegriffen werden. Bei der Gegenüberstellung erkannte die Verkäuferin beide Personen eindeutig wieder. Sie werden angezeigt.