Nachdem bereits am Sonntag spekuliert wurde, wie ab sofort mit dem Coronavirus im Nachbarland Italien umgegangen wurde, tagte am Montag die Kärntner Expertenrunde. Mit dabei waren auch Vertreter der Polizei. Beschlossen wurde, dass es ab Dienstag am Grenzübergang Thörl Maglern zu Italien durch mobile Teams regelmäßige und vor allem unangekündigte, punktuelle Gesundheitschecks geben soll.