Ein schwer alkoholisierter 37-jähriger Mann hat am Sonntagabend im Zuge eines Streits auf dem Europaplatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einem 26-Jährigen mehrmals mit einem Messer in den Arm gestochen. Ein weiterer Streit am Max-Winter-Platz in der Leopoldstadt eskalierte und endete ebenfalls blutig.