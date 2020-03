„Kurve zeigt steil nach oben“

Österreich dürfte laut dem Forscher am Beginn einer Art Epidemie stehen: „Die Kurve zeigt steil nach oben.“ Was auch anhand der Erkrankungsfälle bei uns belegbar ist. Am 25. Februar gab es die ersten beiden Infizierten in Innsbruck, zwei Wochen später sind es landesweit schon über 100. Kanzler Sebastian Kurz deutete in der ORF-Pressestunde „weitere Maßnahmen“ an.