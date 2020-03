Das Herren-Weltcup-Skispringen auf dem Holmenkollen in Oslo ist am Sonntag nach stundenlangen Verschiebungen abgesagt worden. Wegen anhaltendem Wind, Regen und auch wegen Wasser im Auslauf, das nicht rechtzeitig entfernt werden konnte, wurde die Konkurrenz nach zweieinhalb Stunden Zuwarten gestrichen. Der Bewerb soll nun am Montag anstelle der Lillehammer-Qualifikation in Oslo nachgetragen werden. Nach einem weiteren Zuwarten bis 18.30 Uhr ist nun doch auch der Damen-Skisprungbewerb auf dem Holmenkollen in Oslo abgesagt worden. Inzwischen wurde bekannt, dass der genaue Nachtragstermin für die Herrenkonkurrenz am Montag (17.15 Uhr) stattfinden wird.