Bisherige Standorte werden aufgelassen

Das Depot ist fertig, 9500 Quadratmeter warten auf die Befüllung mit den Sammlungsobjekten. „Die Mehrkosten werden aus dem Pflichtansatz des Landesmuseums bezahlt“, versichert der Landeshauptmann der „Krone“. Sie gehen nicht zu Lasten der Künstlerförderung. Das neue Depot macht übrigens bisherige Standorte überflüssig. Das Keplinger Depot, Im Hühnersteig sowie Welser Straße 18 in Linz und eine Halle in Gallneukirchen werden aufgelassen, lediglich ein Gebäude in der Welser Straße 20, das die archäologischen Funde beherbergt, steht weiterhin zur Verfügung.