In der Fremde bleibt die Eintracht Punktelieferant, ist mit sieben Zählern aus zwölf Matches Auswärts-Schlusslicht. Nach dem 0:4 in Dortmund und dem 1:2 zuhause gegen Union Berlin setzte es in Leverkusen die nächste Pleite, die mit 0:4 heftig ausfiel.