Heeresspital für leichte Erkrankungen öffnen

Laut Hacker müsse es das Ziel sein, die Spitäler trotz des Coronavirus weiter am Funktionieren zu halten. Um hier vorzubauen, hat der Stadtrat das Verteidigungsministerium um die Überlassung des Heeresspitals in Stammersdorf ersucht. „Wir könnten dort dann leicht erkrankte Patienten unterbringen“, so Hacker. Eine Antwort steht noch aus. Der Stadtrat lobt aber die Zusammenarbeit mit dem Bund: „Es funktioniert alles sehr freundschaftlich und kollegial.“