Birgit und Daniel Schlerith in ihrem Reihenhaus in Würnitz. Das Ehepaar ist Corona-positiv und befindet sich daheim in Quarantäne. Die Frau hatte, wie sie sagt, „bis vor einigen Tagen Gliederschmerzen, Fieber und eine Verkühlung“. Ihr Mann ist bis dato symptomfrei. „Nachdem in unserem Ort bekannt geworden war, dass wir infiziert sind“, so die 39-Jährige, „wurden wir von vielen Menschen per Handy-Nachrichten auf übelste Weise beschimpft.“

(Bild: ZVg)