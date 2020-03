Weissmann mit Saisontor Nummer 22

Nach Seitenwechsel klopfte Rapid durch Kelvin Arase an der neuerlichen Führung an. Der 21-Jährige setzte seinen Volley nach Flanke von Christoph Knasmüllner aber neben das Tor (59.). Beide Teams neutralisierten einander, ehe der nur 1,74 m große Weissman ein zweites Mal nach einem Freistoß von Liendl einköpfelte - beinahe eine Kopie seines ersten Treffers. Der Führende der Schützenliste hält nach 21 Ligaeinsätzen nun bei 22 Toren. Zudem hat der Israeli schon in seiner ersten Saison in Österreich gegen alle elf Ligarivalen getroffen.