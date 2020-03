Rendi-Wanger: „Einzelhilfe muss auch in Österreich möglich sein“

Rendi-Wagner plädierte am Samstag nach längerem Zögern erstmals für die Aufnahme von Kindern in Österreich. „Einzelhilfe für Menschen in Not, insbesondere Kinder und unbegleitete Minderjährige, muss auch in Österreich möglich sein“, sagte die SPÖ-Chefin. Statt für einen nationalen Alleingang plädierte sie im „Standard“ für eine Initiative, die von mehreren EU-Mitgliedsstaaten getragen werden müsse.