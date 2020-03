Der deutsche Völkerrechtler Daniel Thym hält das griechische Vorgehen gegen Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei für rechtswidrig. Denn: In den europäischen Asylrichtlinien „steht schwarz auf weiß, dass man an der Grenze Asyl beantragen kann, und man muss dann auch ins Land gelassen werden“, sagte Thym am Freitag.