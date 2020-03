Das eingestaubte Image will die Paris-Lodron-Universität Salzburg rasch loswerden. Rektor Hendrik Lehnert hat einen ambitionierten Plan, wie das gelingen soll: „Sehr großen Aufholbedarf gibt es bei zeitgemäßen Studiengängen. Wir wollen etwa auch moderne, gesellschaftliche Themen abdecken. Da wird es eine Überarbeitung geben, um zeitgerechter zu werden.“ Auch in den Bereichen Internationalität, Kooperationen und Wirtschaftlichkeit soll nachgebessert werden. Noch bis Jahresende will Lehnert erste Ergebnisse vorweisen. Auch um den Titel „Studentenstadt“ will er sich bemühen. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Hochschülerschaft und Stadt Salzburg werden dafür Maßnahmen erarbeitet.