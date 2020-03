In der tunesischen Hauptstadt Tunis ist ein doppelter Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft verübt worden. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, wurden fünf Polizisten sowie ein Zivilist dabei verletzt, einer erlag in der Folge seinen Verletungen. Zwei Angreifer seien getötet worden, hieß es weiter. Die genauen Umstände der Tat waren vor Ort zunächst unklar.