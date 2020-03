Hektische diplomatische Bemühungen am Freitagvormittag nach der höchsten Reisewarnung für den Iran und Südkorea. Denn während die Österreicher nicht in diese Länder sollen, gibt es für Maschinen von dort (noch) kein Landeverbot. Indes stieg die Zahl der Testungen in Österreich in der Früh auf 4000, 47 Krankheitsfälle sind mit Stand Freitagfrüh bestätigt.