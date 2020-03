Der Mann fuhr mit einem Firmenfahrzeug den Schusterbergweg in Innsbruck bergwärts. An der Kreuzung mit der Arzler Straße übersah er während dem Abbiegevorgang den Pkw der 27-Jährigen. Dadurch kam es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau wurde erheblich verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert.