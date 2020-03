Sechs Stunden war Triathletin Nathalie Birli in der Hand eines Entführers. Die junge Mutter litt Todesängste und hatte mit ihrem Leben abgeschlossen. Am Donnerstag wurde ihr Peiniger in Graz (nicht rechtskräftig) zu sieben Jahren Haft verurteilt und wegen seiner großen Gefährlichkeit in eine Anstalt eingewiesen.