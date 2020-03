„Kultur steht bei uns bekanntlich im Mittelpunkt. Die zahlreichen Veranstaltungen wie die Theaterprojekte ,Eva Faschaunerin‘, ,Das Gmündner Märchen‘ oder auch die ,Hutterer‘ haben die Region zum Aufblühen gebracht“, sagt Vereinsobfrau Alexandra Glawischnig-Rudiferia. Theaterfestival rückt Kultur in den FokusUnd genau dasselbe möchte man auch mit dem Theaterfestival im März erreichen. „Angedacht ist, das neue Kulturprojekt als jährlich wiederkehrendes Fest fix im Eventplan zu verankern“, zeigt sich auch Bürgermeister Josef Jury begeistert. Von 6. bis 15. März wird also das erste Theaterevent für Jung und Alt in der Lodron’schen Reitschule in der Hinteren Gasse über die Bühne gehen. „In dieser Woche ist natürlich für jeden etwas dabei“, verspricht Glawischnig-Rudiferia.