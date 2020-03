Reals Ass im Ärmel

Was für die „Königlichen“ spricht: Mit Martin Ödegaard, der bei Real Madrid unter Vertrag steht, aber aktuell an Real Sociedad ausgeliehen ist, haben sie ein Ass im Ärmel. „Mein Sohn liebt es, mit Martin zusammen zu spielen. Er ist ein toller Fußballer. Sie verstehen sich sehr gut auf dem Feld.“ Spielen beide schon bald zusammen in der spanischen Hauptstadt? Man darf gespannt sein …