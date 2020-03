Ob der aktuelle Fall Auswirkungen auf den Wintertourismus hat, ist offen. Wie das Land am Donnerstag mitteilte, halten sich die Stornierungen derzeit in Grenzen, es gebe aber viele Anfragen von Gästen über die momentane Situation in Salzburg. Insgesamt seien in den Skigebieten aber bisher kaum Stornierungen zu verzeichnen, während es bei Reisegruppen zu stärkeren Rückgängen komme.