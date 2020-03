Mindestens 130 Pensionisten haben „falsche Polizisten“ in Wien um ihre Ersparnisse und Wertgegenstände gebracht und einen bisher bekannten Schaden von rund dreieinhalb Millionen Euro angerichtet. In rund 400 Fällen blieb es lediglich beim Versuch. Ihr Unwesen trieb die Bande bereits seit 2018 in Österreich.