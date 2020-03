Am Donnerstag hat es in Österreichs westlichem Nachbarland Schweiz den ersten Todesfall durch das Coronavirus gegeben, teilten die Behörden des Kantons Waadt mit. Es handelt sich um eine 74-jährige Frau, die am Dienstag in ein Krankenhaus in Lausanne eingeliefert wurde. Sie sei eine Risikopatientin gewesen, weil sie an einer chronischen Erkrankung gelitten habe.